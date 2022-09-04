Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Larnaka kentindeki organizasyonda skeet kategorisi müsabakaları gerçekleştirildi.

Yarı final müsabakasında aldığı 26 puanla madalya maçına çıkmaya hak kazanan Muhammet Seyhun Kaya, burada da 24 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Aynı kategoride yarışan milli sporculardan Ahmet Baran 22., Ali Can Arabacı ise 48. olarak sıralama müsabakasını tamamladı.