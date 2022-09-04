Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 19:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genç milliler Avrupa beşincisi oldu
19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki 5-6 klasman maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenerek beşinci oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler klasman maçında Hırvatistan ile karşılaştı.
Rakibini 25-21, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup eden milli takım, organizasyonu 5. sırada tamamladı.
Millilerde Bengisu Aygün, 18 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı.
Etiketler: Voleybol
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