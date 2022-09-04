Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler klasman maçında Hırvatistan ile karşılaştı.

Rakibini 25-21, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup eden milli takım, organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Millilerde Bengisu Aygün, 18 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı.