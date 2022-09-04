MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetti.

Beşiktaş geriye düştüğü maçta galip gelmesini bildi. Beşiktaş, aldığı bu galibiyetle 13 puanla haftayı lider kapattı.

Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Muleka, 35. dakikada Dele Alli ile 74. dakikada penaltıdan Kevin N'Koudou filelerle buluşturdu.

Maçın ardından Beşiktaşlı Josef De Souza sahaya giren taraftarla tartışma yaşadığı için kırmızı kart gördü.

MKE Ankaragücü'nün gollerini ise 26. ve 47. dakikalarda Beridze kaydetti.

Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 1 puan alabilen MKE Ankaragücü'nde son hafta Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanında yaşanan 4-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Mustafa Dalcı'yla yollar ayrılmıştı.

Sarı-lacivertli yönetim Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ömer Erdoğan'ı getirdi. Öne geçtiği maçta galip gelemeyen Ömer Erdoğan'ın öğrencileri 1 puanda kaldı.

Öte yandan 90+4. dakikada MKE Ankaragücü'nde Marlon kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 26. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Tolga Ciğerci'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı etkili ortaya penaltı noktasının önündeki Beridze'nin kafa vuruşunda, top sol direğin dibinden filelerle buluştu. 0-1.

GOL - 30. dakikada Beşiktaş skora dengeyi getirdi. N'Koudou'nun sağ kanattan ön direğe doğru yaptığı orta savunmaya da çarparak kaleye yöneldi ve kaleci Bahadır Han Güngördü topu son anda çeldi. Kaleciden dönen topu kale sahasının içinde Muleka tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1.

GOL - 35. dakikada bu sefer Beşiktaş öne geçti. Masuaku'nun rakip yarı sahanın ortasından kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen topu Weghorst kafayla kale sahasına indirdi. Uygun durumdaki Dele Alli, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-2.

İlk yarı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 47. dakikada MKE Ankaragücü skora dengeyi getirdi. Tolga Ciğerci'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Beridze, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-2.

72. dakikada Beşiktaş, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Hakem Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonucu Eren Derdiyok'un ceza sahasında elle oynadığı kararını vererek penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 74. dakikada penaltıyı kullanan N'Koudou, topu sağ direk dibinden filelere yolladı. 2-3.

90+3. dakikada Tolga Ciğerci'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahasına gönderdiği topa Atakan Çankaya'nın yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Fıratcan Üzüm), Atakan Çankaya, Mujakic, Marlon, Tolga Ciğerci, Zahid (Dk. 46 Diack), Ariyibi (Dk. 74 Jese), Pedrinho (Dk. 85 Sinan Osmanoğlu), Beridze, Macheda (Dk. 68 Eren Derdiyok).

Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, Gedson Fernandes (Dk. 82 Umut Meraş), Salih Uçan, Muleka, Dele Alli (Dk. 65 De Souza), N'Koudou (Dk. 82 Cenk Tosun), Weghorst.

Goller: Dk. 26 ve 47 Beridze (MKE Ankaragücü), Dk. 30 Muleka, Dk. 35 Dele Alli, Dk. 74 N'Koudou (Penaltıdan) (Beşiktaş).

Sarı kartlar: Dk. 61 Macheda, Dk. 90+5 Bahadır Han Güngördü (MKE Ankaragücü), Dk. 90+5 Rosier (Beşiktaş).

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Marlon (MKE Ankaragücü)