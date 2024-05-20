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Gündem
TRT Haber 20.05.2024 05:08

Kabine bugün toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Beştepe'deki toplantıda 9'uncu Yargı Paketi taslağı, eğitimcilere yönelik şiddette cezaların artırılması ile ilgili çalışmaların yanı sıra ekonomideki son gelişmeler ele alınacak.

Kabine bugün toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısında öncelikli gündem, ekonomideki son durum olacak.

Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sonuçları görüşülecek. Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi değerlendirilecek.

9'uncu Yargı Paketi

Toplantıda, hazırlıkları tamamlanmak üzere olan 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.

Terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar değerlendirilecek.

Eğitimcilere yönelik şiddetin engellenmesi için yasal zeminin güçlendirilmesi çalışmaları da gündemde olacak.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların sona ermesi, ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar ele alınacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan Ekonomik Düzenlemeler Eğitim Öğretmen Gazze
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