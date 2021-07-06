Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 20:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milliler, Mali karşısında galip
[Fotoğraf: AA]
Basketbol FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda Türkiye, üçüncü maçında Mali'yi 58-54 mağlup etti.
Milli takım, Letonya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda D Grubu'ndaki üçüncü ve son müsabakasında Mali ile karşı karşıya geldi.
Başkent Riga'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 17-10 önde tamamlayan Türkiye, soyunma odasına 32-30 üstün gitti.
Genç milliler, üçüncü çeyreğini 47-40 önde geçtiği karşılaşmadan 58-54 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Türkiye, D Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Milli takımın son 16 turundaki rakibi, grupta oynanacak Avustralya-ABD müsabakasının ardından oluşacak sıralamaya göre netleşecek.
Etiketler: Basketbol
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