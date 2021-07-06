Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 20:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Merve Tuncel'den Avrupa rekoru
[Fotoğraf: AA]
Milli yüzücü Merve Tuncel, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 800m serbest stil elemelerindeki 8:28.03’lük derecesiyle Avrupa gençler rekoru kırdı.
Ülkemizi Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda temsil edecek olan 2005 doğumlu Tuncel, yarın akşam yapılacak finalde Avrupa şampiyonu olmak için yüzecek.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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