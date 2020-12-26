Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 21:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yüzücü Merve Tuncel olimpiyat A barajını geçti
Milli yüzücü Merve Tuncel, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda elde ettiği dereceyle olimpiyat A barajını geçti.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ENKA sporcusu Merve Tuncel, Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 400 metre serbest yarışta 4.06.83'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçmeyi başardı.
Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbestte 15.45.29'luk derecesiyle kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırmıştı.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
Son Haberler
- 21:56
- 21:49
- 21:52
- 21:08
- 20:56
Sıradaki Haber
Galatasaray Trabzon'dan lider dönüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz