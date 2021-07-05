Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Defne, 2:09:37'lik derecesiyle Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından olimpiyatlara davet edildi.

Federasyon, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak 11. yüzücü Defne Taçyıldız, Enka Spor Kulübü ve antrenörü Gjon Shyti'yi tebrik etti.