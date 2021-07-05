Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yüzücü Defne Taçyıldız olimpiyat kotası aldı
Milli yüzücü Defne Taçyıldız, kadınlar 200 metre kelebekte 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım hakkı kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Defne, 2:09:37'lik derecesiyle Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından olimpiyatlara davet edildi.
Federasyon, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak 11. yüzücü Defne Taçyıldız, Enka Spor Kulübü ve antrenörü Gjon Shyti'yi tebrik etti.
Defne Taçyıldız’dan #Tokyo2020 Kotası!— TMOK | #TeamTürkiye
Daha önce kadınlar 200m kelebekte 2:09.37 derecesini elde eden milli yüzücümüz Defne Taçyıldız, Uluslararası Yüzme Federasyonu’ndan (FINA) aldığı davetle Tokyo 2020 Olimpiyatları’na katılma hakkı kazandı. @TYFgovtr pic.twitter.com/GzJzFimgck
Etiketler: 2020 Olimpiyat
Son Haberler
- 17:40
- 17:32
- 17:34
- 17:28
- 17:18
Sıradaki Haber
Fransız futbolcular Griezmann ve Dembele'nin ırkçılık skandalı kamerada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz