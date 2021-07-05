Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kanada Erkek Voleybol Takımı İzmir'de Covid-19 aşısı oldu
[Fotoğraf: AA]
Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek Kanada Erkek Voleybol Takımı, organizasyon öncesinde hazırlıklarını sürdürdüğü İzmir'de koronavirüse karşı ikinci doz aşısını oldu.
Kanada takımı, olimpiyat çalışmalarına Arkas Spor tesisleri ve Atatürk Voleybol Salonu SigortaShop Spor Kompleksi'nde devam ediyor.
Sabah antrenmanı sonrasında Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürlüğüne giden takıma, Covid-19 aşısı uygulandı.
[Fotoğraf: AA]
İlk doz aşıları ülkeleri Kanada'da gerçekleştirilen ekip, sağlık personellerine teşekkür ederek hatıra olarak milli takım rozeti armağan etti.
Kanada ekibi, 12 Temmuz Pazartesi gününe kadar hazırlıklarını İzmir'de sürdürecek.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
Son Haberler
- 16:12
- 16:11
- 16:04
- 16:04
- 15:35
Sıradaki Haber
Polonyalı Iga Swiatek Wimbledon'a veda etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz