2014 yılında dünya ikincisi, 2018'de Avrupa üçüncülüğü, 2019 yılında dünya şampiyonluğu. Milli atıcı Çağla Baş'ın kariyeri başarılarla dolu.

Ordu'da yaşayan sporcunun şimdiki hedefi ise olimpiyat şampiyonluğu..

"Tek bir madalyam eksik, o da olimpiyat şampiyonluğu. İnşallah Tokyo'da bu da bana nasip olacak."

[Fotoğraf: AA-arşiv]

Koronavirüs salgını sebebiyle 1 yıl ertelenen Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos - 5 Eylül arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek. Başarılı sporcu hazırlıklarına devam ediyor.

"Pandemi süreciyle 4 yıllık olan çalışmamız, 5 yıl oldu. 5 yıldır olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Birçok sporcu gibi ben de stresliyim, heyecanlıyım. Beni nelerin beklediğini merak ediyorum ama çalışmalarıma en iyi şekilde devam etmeye çalışıyorum."

Milli sporcu olimpiyat hazırlıklarının ilk aşamasını tamamladı. Çağla Baş, antrenmanlarının ikinci etabına Ankara'da devam edecek.