Atletizm Milli Takımı Avrupa U23 şampiyonasında mücadele edecek
23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, Avrupa şampiyonasında madalya mücadelesi verecek. Türkiye, 50 kişilik sporcu kafilesiyle Estonya'daki şampiyonada yer alacak.
Şampiyona, 8-11 Temmuz tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallin'de gerçekleştirilecek. Türkiye'den kadın ve erkeklerde 50 sporcunun yer alacağı organizasyonda Avrupa'dan 2 bin sporcu yarışacak.
Genç milliler iki yıl önceki son şampiyonada 2 altın ve 3 gümüş madalya kazandı.
Takımda Avrupa şampiyonu Ayşe Tekdal, gümüş madalyalı Tuğba Danışmaz ve sırıkla atlama Türkiye rekortmeni Ersu Şaşma gibi isimler bulunuyor.
Milli Takım kadrosunda yer alan sporcular ve branşları şöyle:
Erkekler
100 metre: Furkan Yıldırım
200 metre : Oğuz Uyar
800 metre: Mehmet Çelik, Murat Yalçınkaya
1500 metre: Mehmet Çelik
5000 metre: Ömer Amaçtan
10000 metre: Ömer Amaçtan, Ramazan Baştuğ, Hüseyin Can
3000 metre su engelli: Yunus Emre Akkuş, Abdullah Tuğluk
110 metre engelli: Atakan Güneş, Doğukan Kilcioğlu
Sırıkla atlama: Ersu Şaşma
Uzun atlama: Hüseyin Ocak
Gülle atma: Fatih Alpaslan, Alperen Karahan
Disk atma: Fatih Alpaslan, Osman Kul
Çekiç atma: Batuhan Hızal, Halil Yılmazer
20 kilometre yürüyüş: Selman İlhan, Abdülselam İmuk
4×100 metre: Berk Deniz Çelen, Emre Göktürk, Cafer Güneş, Oğuz Uyar, Furkan Yıldırım
4×400 metre: İlyas Çanakçı, Berk Deniz Çelen, Kubilay Ençü, Cafer Güneş, Oğuzhan Kaya, Akın Özyürek
Kadınlar
100 metre: Mizgin Ay
200 metre: Mizgin Ay
400 metre: Elif Polat
800 metre: Şilan Ayyıldız, Tuğba Toptaş
1500 metre: Şilan Ayyıldız
5000 metre: Yonca Kutluk
10000 metre: Emine Akbingöl, Dilek Öztürk
3000 metre su engelli: Kader Güvenç, Derya Kunur, Yonca Kutluk, Ruken Tek
100 metre engelli: Şevval Ayaz, Beyzanur Yavuz
Yüksek atlama: Buse Savaşkan
Sırıkla atlama: Mesure Tutku Yılmaz
Uzun atlama: Tuğba Danışmaz
Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz, Gizem Akgöz, Esra Yılmaz
Gülle atma: Aysel Yılmaz
Cirit atma: Münevver Hancı
20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez, Evin Demir, Ayşe Tekdal
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