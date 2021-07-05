Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filenin Sultanları'nın Olimpiyat kadrosu açıklandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 14 kişilik sporcu kadrosu belirlendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Tokyo'da yer alacak başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki kadroda şu oyuncular bulunuyor:
"Naz Aydemir Akyol, Cansu Özbay, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, Şeyma Ercan, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Kübra Akman, Aslı Kalaç, Simge Aköz, Ayça Aykaç."
Ekran başında milyonlar, sahada siz! Filenin Sultanları’nın Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil edeceği kadrosu belli oldu. #ŞimdiVoleybolZamanı#ŞimdiOlimpiyatZamanı pic.twitter.com/85A0XZj0Bl— Türkiye Voleybol Fed (@TVForgtr) July 5, 2021
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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