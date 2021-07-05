Söz konusu görüntüler, Barselona takımında oynayan iki oyuncunun Asya'daki bir hazırlık turnuvasında kaldıkları otel odasında çekildi.

Dembele, çektiği videoda, odadaki televizyona futbol oyunu kurmaya çalışan Asyalı otel çalışanları ile alay ediyor; hatta daha ileri gidip ırkçı sözler sarf ediyor.

Videoda Dembele, Griezmann'a, "Bütün o çirkin yüzler sen oyun oynayabilesin diye" ifadelerini kullanıyor.

Dembele daha sonra da, Asyalı çalışanların yüzüne kamerayı yaklaştırıp dilleriyle alay ediyor.

Oyunu yükleme süresi uzayınca da, "Ülkenizde teknolojik üstünlüğünüz var mı, yok mu?" diyor.

Otel çalışanları Fransızca konuşmaların hiçbirini anlamıyor.

Binlerce tepki mesajı aldı

Sosyal medyada paylaşıldığı ilk bir saat içinde 650 bin defa görüntülenen video, binlerce tepki mesajı aldı.

Fransızlar, ırkçılıkla suçladıkları Griezmann ve Dembele'nin bir daha Milli Takım forması giymemesi gerektiğini savundu.