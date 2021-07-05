Kapatılan Seyliyah Askeri Kampı, 200 bin askere 4 günlük tatil imkanı veren Dinlenme ve İyileşme Geçiş Programı'nı içeriyordu. Aynı zamanda tank, zırhlı personel taşıyıcı ve çeşitli ekipmanların bulunduğu 27 depo ile Orta Doğu'daki ABD askeri malzemeleri için ileri karakol görevi görüyordu.

Uzmanlar, bu adımın İran ile nükleer müzakerelerde ABD'nin elini güçlendireceği görüşünde. Üslerin Ürdün'e taşınmasının, İran destekli milislerin Körfez bölgesinde füze saldırılarına hedef olma riskini azaltarak, olası çatışmalarda ABD'ye fayda sağlayabileceği yorumu yapılıyor.



ABD kuvvetlerine yönelik füze saldırısı tehdidi, Tahran'ın müzakere stratejisinde önemli bir araç olarak görülüyor.

ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü olan Katar'daki El Udeid ise faaliyetlerini sürdürüyor.