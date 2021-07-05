Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde operasyon geçiren Papa'nın durumuna ilişkin bilgi verdi.

Bruni, yazılı açıklamasında, "Papa Franciscus'un durumu iyi ve kendiliğinden nefes alıp verebiliyor. 4 Temmuz akşamı, divertiküler stenoz nedeniyle sol hemikolektomi operasyonu geçirdi ve yaklaşık 3 saat sürdü. Komplikasyonlar olmazsa yaklaşık 7 gün hastanede kalması öngörülüyor" ifadesini kullandı.

İtalya Başbakanı Draghi'den "geçmiş olsun" mesajı

Bruni, dün gece yaptığı yazılı açıklamada da Papa Franciscus'un ameliyatının başarılı geçtiğini ve 84 yaşındaki ruhani liderin operasyona iyi yanıt verdiğini belirtmişti.

Bu arada, İtalya Başbakanı Mario Draghi de ruhani lidere "geçmiş olsun" mesajı gönderdi.

[Fotoğraf: Reuters]

Diğer yandan, Papa'nın operasyon geçirdiği haberinin ardından Gemelli hastanesi önünde İtalyan ve yabancı basın mensuplarının görüntü almak için hastane önünde toplandığı görüldü.