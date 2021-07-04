Konuya ilişkin açıklama yapan Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, 84 yaşındaki Francis'in bağırsağındaki bir rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınacağını bildirdi.

Sözcü Bruni, Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde gerçekleştirilecek ameliyatın zamanına dair ayrıntı vermedi; bunun için daha sonra açıklama yapılacağını aktardı.

Papa Francis, 2013'te seçilmesinin ardından ilk kez hastaneye kaldırılmış oldu.