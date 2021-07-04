Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 17:14Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Papa Francis hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in planlı bir ameliyat için Roma'da hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, 84 yaşındaki Francis'in bağırsağındaki bir rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınacağını bildirdi.
Sözcü Bruni, Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde gerçekleştirilecek ameliyatın zamanına dair ayrıntı vermedi; bunun için daha sonra açıklama yapılacağını aktardı.
Papa Francis, 2013'te seçilmesinin ardından ilk kez hastaneye kaldırılmış oldu.
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