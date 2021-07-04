Üsküp Yunus Emre Enstitüsünce yürütülen, Kuzey Makedonya’nın 8 ayrı şehrinde uygulanacak projenin ilk durağı, başkent Üsküp’te Kurşunlu Han oldu.

Proje ile oyun geleneğini devam ettirmek, geleneksel çocuk oyunlarını tanıtmak ve çocuklara oynatmak, oyun aktiviteleri düzenleyerek çocuklarda oyun bilincini arttırmak, çocuklara kitap dağıtarak okuma alışkanlığı kazandırmak, çocuklara geleneksel sokak oyunlarını oynatarak onlara özgüven kazandırmak amaçlanıyor.

Çocuklar gün boyu eğlenceli vakit geçirdi

Bu amaç doğrultusunda İstanbul’dan yola çıkan Oyun Karavanı sayesinde çocukların eğlenceli bir gün geçirmesi sağlandı. Kurulan tanıtım stantlarında da çocuklara bilgiler verilip hediyeler dağıtıldı.

Toplamda bir ay sürecek Oyun Karavanı projesi, 30 Haziran-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kuzey Makedonya’nın Üsküp, Gostivar, Kalkandelen, Mavrova ve Rostuşa, Merkez Jupa, Kırçova, İştip, Radoviş, Ustrumca ve Valandovo’ya bağlı kırsal bölgelerde yaşayan çocuklarla buluşacak.

Oyun Karavanı'nın daha sonra 15 gün süre ile de Kosova'da bulunması planlanıyor.

Proje kapsamında belirlenen 6 farklı bölgede çocukları oyun karavanıyla oyunlar oynarken kültürümüze dair filmler, müzikler, masallar, kitaplar, geleneksel sporlarla tanışma fırsatı elde edilecek.

Kuzey Makedonya'nın kırsal bölgelerinde yaşayan çocukların faydalanması için Oyun Karavanı Projesini tertip ettiklerini belirten Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Serhat Kula, "Karavan içerisinde birçok oyun malzemesi var. Üç personelimiz çocukların yanında olacak, pedagojik ve psikolojik olarak çocuklarımızın gelecekle ilgili hayallerini dinleyecekler." dedi.