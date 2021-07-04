Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 16:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da koronavirüs hastalarında 'kara mantar' görüldü
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Afganistan'da koronavirüs hastalarında Mukormikoz "kara mantar" olarak bilinen ölümcül mantar enfeksiyonu tespit edildi.
Afganistan Sağlık Bakanı Vahid Mecruh, COVID-19 salgınında 3'üncü dalganın ortasında, ülkede ilk kez 2 hastada tespit edilen kara mantar hastalığından bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Mecruh, kara mantar enfeksiyonunun yayılmasının önlenmesi için çalışmalara başladıklarını belirtti.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 84 kişinin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Böylece ülkede COVID-19 salgınında toplam ölü sayısının 5 bin 283'e çıktı, toplam vaka sayısı 126 bine yaklaştı.
Afganistan'da şu ana kadar 6 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı.
Etiketler: Afganistan
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