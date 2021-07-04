Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen ordusunun Ebyen kentindeki 5'inci Tugay kışlasına füzeyle saldırı düzenlendi.

Askerlerin öğle namazı kıldığı sırada kışlanın camisini hedef alan saldırıda 2 askerin yaşamını yitirdiği, 20 askerin yaralandığı aktarıldı.

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Kıyzan, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Ebyen'de 5'inci Tugay kışlasına askerlerin öğle namazını eda ettiği sırada korkakça bir terör saldırısı düzenlendiğini, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu" belirtti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, resmi makamlardan da buna ilişkin bilgi verilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.