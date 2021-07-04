Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
Endonezya'da 33 koronavirüs hastası oksijen yokluğu nedeniyle öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Endonezya'nın Java Adası'ndaki bir devlet hastanesinde koronavirüs tedavisi gören 33 hastanın oksijen stoklarının tükenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Yogyakarta şehrinde bulunan Dr. Sardjito Hastanesi sözcüsü Banu Hermawan, tedarikçilerden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle sıvı oksijenin bitmesi sonucu COVID-19 enfeksiyonunu şiddetli geçiren 33 hastanın yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Sözcü Hermawan, şehrin en büyük hastanesindeki oksijen kıtlığının, durumu kötüleşen COVID-19 hastalarının sayısının artmasından kaynaklandığını ifade etti.
Worldometer internet sitesine göre Endonezya'da şu ana kadar 2 milyon 284 binden fazla COVID-19 vakası görüldü. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 60 bin 582'yi buldu.
Etiketler: Endonezya Koronavirüs
Son Haberler
- 17:59
- 17:50
- 17:55
- 17:43
- 17:46
Sıradaki Haber
Yemen'de kışla camisine saldırı: 2 ölü, 20 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz