Yogyakarta şehrinde bulunan Dr. Sardjito Hastanesi sözcüsü Banu Hermawan, tedarikçilerden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle sıvı oksijenin bitmesi sonucu COVID-19 enfeksiyonunu şiddetli geçiren 33 hastanın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sözcü Hermawan, şehrin en büyük hastanesindeki oksijen kıtlığının, durumu kötüleşen COVID-19 hastalarının sayısının artmasından kaynaklandığını ifade etti.

Worldometer internet sitesine göre Endonezya'da şu ana kadar 2 milyon 284 binden fazla COVID-19 vakası görüldü. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 60 bin 582'yi buldu.