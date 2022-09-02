Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Lima'da devam eden organizasyonda Batuhan Filiz erkekler 800 metre finalinde 7:55.61'lik derecesiyle ikinci sırada yer aldı.

Filiz bu derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Şampiyona 4 Eylül Pazar günü sona erecek.