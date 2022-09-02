Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yüzücü Batuhan Filiz'den gümüş madalya
[Fotograf: AA]
Peru'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Batuhan Filiz erkekler 800 metre serbestte gümüş madalya elde etti.
Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Lima'da devam eden organizasyonda Batuhan Filiz erkekler 800 metre finalinde 7:55.61'lik derecesiyle ikinci sırada yer aldı.
Filiz bu derecesiyle gümüş madalya kazandı.
Şampiyona 4 Eylül Pazar günü sona erecek.
Etiketler: Peru
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