İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın tek erkekler 1. eleme turunda İspanyol Mario Vilella Martinez ile karşılaşan dünya 181 numarası Çelikbilek, rakibine 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenildi.

Cem İlkel ise 2 saat 8 dakika süren mücadelede elemelerin 2 numaralı seribaşı tenisçisi Avustralyalı Jason Kubler'e 3-6, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Wimbledon'da ilk deneyimini yaşayacak dünya 168 numarası milli sporcu İpek Öz ise tek kadınlar 1. eleme turunda Özbekistanlı Nigina Abduraimova ile bugün karşılaşacak.