Shakhtar Donetsk'in ocak ayında Ajax'tan transfer ettiği Neres, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle tek maça bile çıkamadan kulüp değiştirdi.

Benfica Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki kanat oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerine ülkesinin Sao Paulo takımında başlayan Neres, 2017'den 2022'ye kadar oynadığı Ajax'ta 3 lig ve 2 Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Neres, 7 kez giydiği Brezilya Milli Takımı formasıyla da 2019 Kupa Amerika'da mutlu sona ulaştı.