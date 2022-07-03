Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, finalde İspanyol Eva Guerrero Alvarez'i 6-3, 2-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Pemra şampiyon oldu.

Milli tenisçi Pemra Özgenle bu sonuçla, kariyerinin 18. tekler şampiyonluğunu elde etti.