Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de şampiyon oldu
[Fotoğraf: Türkiye Tenis Federasyonu]
Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de düzenlenen W25 Porto Open turnuvasında tek kadınlar kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, finalde İspanyol Eva Guerrero Alvarez'i 6-3, 2-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Pemra şampiyon oldu.
Milli tenisçi Pemra Özgenle bu sonuçla, kariyerinin 18. tekler şampiyonluğunu elde etti.
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