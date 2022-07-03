Hakem düdüğü çaldı, maç başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu U-14 Ligi final maçına Ağrı ev sahipliği yaptı.

Çekişmeli geçen maçta her şey normaldi.

Cebinden kart yerine yüzük çıkardı

10'uncu dakikada orta hakem Recep Gündüz, yardımcısı Ayşe Polat'ın yanına gitti. Cebinden kart yerine yüzük çıkararak evlenme teklifinde bulundu.

Genç hakem teklif karşısında önce şaşırdı. Ardından alkışlar arasında teklifi kabul etti.

"Aşırı heyecanlandım, şükür ki toparlayıp maça devam ettim"

Büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Ayşe Polat, "Açıkçası bunu hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım. Bir de final maçı. Aşırı heyecan oldu bende. Bunun maça yansıyacağını düşündüm. Ama çok şükür ki toparlayıp maça devam ettim" dedi.

İlginç evlenme teklifinin ardından maç kaldığı yerden devam etti.

