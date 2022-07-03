Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final heyecanı
[Fotoğraf: AA ]
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı. Organizasyonun üçüncü gününde pehlivanlar, Kırkpınar'da final için mücadele verecek.
Organizasyonun üçüncü gününde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda pehlivanlar, cazgırın anonsuyla güreşe tutuştu.
[Fotoğraf: AA]
Deste küçük boy güreşiyle başlayan organizasyonun üçüncü gününde pehlivanlar, Kırkpınar'da final için mücadele verecek.
[Fotoğraf: AA]
Başpehlivanlık kategorisinde rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselen Hüseyin Gümüşalan, Cengizhan Şimşek, Tanju Gemici, Fatih Atlı, Ertuğrul Dağdeviren, Mustafa Taş, Serhat Gökmen, İsmail Balaban öğlen saatlerinde çeyrek final karşılaşması için er meydanına çıkacak.
Etiketler: Edirne
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