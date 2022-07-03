Trabzonspor, Nwakaeme'nin boşluğunu Trezeguet ile dolduracak. Bordo-mavili ekip, Mısırlı yıldız ve kulübü Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Süper Lig'de Medipol Başakşehir formasını terleten Mısırlı yıldız, gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

"Trabzonspor'un çok iyi futbolcuları ve çok iyi bir hocası var"

İstanbul Havalimanı'nda, TRT SPOR'a kısa bir açıklama yapan Trezeguet, Trabzonspor'u tercih etmesinde kulübün kalitesinin etkili olduğunu söyledi. Mısırlı yıldız, "Çok mutlu oldum. Tekrar şampiyonluk yaşamak istiyorum. Trabzonspor'un çok iyi futbolcuları ve çok iyi bir hocası var." diye konuştu.

27 yaşındaki oyuncunun, sağlık kontrolünün ardından kendisini bordo-mavili yapacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Trezeguet, 2017'de transfer olduğu Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'da iki sezon forma giymişti. Kasımpaşa'da 71 resmi maça çıkan Mısırlı oyuncu, 25 gol atıp, 18 de gol pası vermişti.

Trezeguet, geçen sezonun ikinci yarısında Medipol Başakşehir ile çıktığı 13 maçta ise 6 gol kaydedip, 4 asiste imza atmıştı.

Fırtına'da 5. transfer heyecanı

Yeni sezon öncesi Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolatlı ve Denswil’i kadrosuna katan Trabzonspor, Trezeguet ile birlikte 5. transferini yapmış olacak.