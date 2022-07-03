A Milli Takım, Milletler Ligi'ndeki final etabı öncesi son kez sahne aldı. Filenin Sultanları, Kanada ayağındaki 4. ve son maçında ABD ile kozlarını paylaştı.

TRT SPOR'dan yayınlanan ve müthiş bir mücadeleye sahne olan müsabakada A Milliler, 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk setini ABD 25-22 kazandı. İkinci seti 25-18 alan Filenin Sultanları, maçta durumu 1-1 yaptı. Üçüncü seti 27-25'lik skorla alan ABD yeniden öne geçti: 1-2

25-23'lük skorla 4. seti önde tamamlayan Ay-yıldızlılarımız, maçta durumu 2-2'ye getirdi. Başa baş geçen karar setini 18-16 önde tamamlayan ABD, maçı 3-2 kazandı.

Milliler, 3. hafa müsabakalarını 7 galibiyetle bitirdi. Milletler Ligi'nin zirvesinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri, ise 10 galibyete ulaştı.

Türkiye ile birlikte ABD, Japonya, Brezilya, Çin, İtalya ve Sırbistan Ankara'da düzenlenecek Milletler Ligi Finallerine katılma hakkı kazandı. Çeyrek finale çıkacak son takım için mücadele sürüyor.