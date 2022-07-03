Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Malaga Open'da çiftlerde şampiyon oldu
[Fotoğraf: Türkiye Tenis Federasyonu]
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, ATP Challenger turnuvası Malaga Open'da çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Altuğ ve Kazak partneri Dmitry Popko, finalde Daniel Cukierman (İsrail)-Emilio Gomez (Ekvador) ikilisiyle karşı karşıya geldi.
Müsabakayı kazanan (6-7, 6-4, 10-6) Altuğ-Popko çifti, Malaga Open'ı şampiyon olarak tamamladı.
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