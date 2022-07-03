Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Altuğ ve Kazak partneri Dmitry Popko, finalde Daniel Cukierman (İsrail)-Emilio Gomez (Ekvador) ikilisiyle karşı karşıya geldi.

Müsabakayı kazanan (6-7, 6-4, 10-6) Altuğ-Popko çifti, Malaga Open'ı şampiyon olarak tamamladı.