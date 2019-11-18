Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İpek Öz, 15 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde Çek Johana Markova'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi. 20 yaşındaki tenisçi, kariyerinde ikinci tekler şampiyonluğunu elde etti.

İpek, çiftler kategorisinde ise Ukraynalı partneri Viktoriya Petrenko ile ikinciliğe ulaştı. İpek ve partneri, Çek tenisçiler Johana Markova-Nika Radisic'e 4-6, 5-7'lik setlerle 2-0 kaybederek turnuvayı çiftler kategorisinde ikinci olarak tamamladı.

Kaynak: AA