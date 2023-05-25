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Spor
AA 25.05.2023 11:33

Milli tekvandocular Dünya Şampiyonası'nda Paris 2024 için avantaj arayacak

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılım açısından en çok kota puanının Dünya Tekvando Şampiyonası'nda verileceğini belirterek, "Burada iyi sonuçlar alan sporcular, Paris yolunda avantaj yakalayacak." dedi.

Milli tekvandocular Dünya Şampiyonası'nda Paris 2024 için avantaj arayacak
[Fotograf: AA]

Tekvandoda yılın en önemli organizasyonu olan Dünya Şampiyonası, 29 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak. Şampiyonada Türkiye'yi 16 milli sporcu temsil edecek.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile teknik direktörler Ali Şahin ve Servet Tazegül, Dünya Şampiyonası'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şahin, Dünya Tekvando Federasyonunun (WT) kuruluşunun 50. yılının kutlandığını hatırlattı.

"Şampiyonadan bir gün önce gerçekleştirilecek WT Genel Kurulunda bunun için bir program yapılacak. Şampiyonaya büyük bir ilgi var. Dünya Tekvando Şampiyonası, 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde en çok puanın verildiği organizasyon olacak. Burada iyi sonuçlar alan sporcular, Paris yolunda avantaj yakalayacak."

Başkan Şahin, milli tekvandocuların iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini söyledi.  

"Bizim sporcularımız uzun süren kamplarla bu şampiyonaya hazırlandı. Yılın en önemli organizasyonunda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağız.

Federasyon olarak katıldığımız tüm olimpiyatlarda ülkemize madalyalar kazandırdık. Paris'te de bunu tekrarlamak istiyoruz. Bu doğrultuda katılan sporcu sayımızı artırmak istiyoruz. Bu noktada Bakü'de elde edeceğimiz sonuçlar önem arz ediyor."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Paris yolunda adımlarımızı stratejik atıyoruz"

Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, tekvando branşında kalitenin ve mücadelenin her organizasyonda daha da artığına işaret etti.

"Tekvando artık belli bir bölgenin söz sahibi olduğu değil, tüm dünyadan ülkelerin var olduğu bir spor. Dünya Şampiyonası olimpiyatlardan sonra en büyük organizasyon.

Bu sene yapılacak Dünya Şampiyonası, Paris 2024 öncesi en yüksek kota puanının verileceği şampiyona olacak. Bu nedenle rekabet en üst düzeyde olacak. Bizler, 2024 Paris Olimpiyatları yolunda adımlarımızı stratejik atıyoruz.

Hazırlıklarımızı yaptık. Azerbaycan'da sporcularımız ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyacaktır. Alacağımız sonuçlarla Paris 2024 yolunda avantajlı bir konuma gelmek istiyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Çok zorlu bir şampiyona olacak"

Tekvando Erkek Milli Takım Teknik Direktörü Servet Tazegül, yılın en önemli organizasyonu için hazırlıkları sıkı tuttuklarını, İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirdikleri kamplarla Dünya Şampiyonası çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

"Çok zorlu bir şampiyona olacak. Genç bir takımla Azerbaycan'da mücadele edeceğiz. Olimpiyatlara katılım noktasında önemli bir viraj olacak. Burada alacağımız puanlarla Paris'e, önceki olimpiyatlardan daha fazla sporcuyla katılma yolunda önemli bir adım atmak istiyoruz."

Kadro

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:

Kadınlar: Rukiye Yıldırım (46 kilo), Merve Dinçel (49 kilo), Zeynep Taşkın (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Özge Özbey (62 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Nafia Kuş (+73 kilo).

Erkekler: Görkem Polat (54 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Yiğithan Kılıç (74 kilo), Hüseyin Kartal (80 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo).

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