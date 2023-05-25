Çok Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 25.05.2023 10:31

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile milli cimnastikçiler üniversite öğrencileriyle buluştu

Ege Üniversitesi'nden mezun olan aralarında Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve milli cimnastikçilerin bulunduğu isimler, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile milli cimnastikçiler üniversite öğrencileriyle buluştu
[Fotograf: DHA]

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamada, Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kampüs Kültür Merkezi'ndeki "Mezunlarımız Öğrencilerimizle Buluşuyor" etkinliğine katılan sporcular, öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin başarı ölçütlerinin başında mezunlarının başarısı olduğuna inandığını belirtti.

"Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren mezunlarla ilgili hedeflerimizi gerçekleştirmek için pek çok yeni uygulamayı hayata geçirdik. Mezunlarımıza dönem arkadaşları ve hocalarıyla vakit geçirecekleri ve Egeli olmanın ayrıcalığını tekrardan hissedecekleri mezun buluşmaları etkinlikleri düzenledik."

Etkinlikte 18. Türkiye Üniversiteler Yaz Spor Oyunlarında Voleybol Erkekler Süper Ligi şampiyonu olan erkek voleybol takımına, Ege Üniversitesi mezunlarından Yılport Samsunspor'u Süper Lig'e çıkaran Hüseyin Eroğlu'na, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin ile antrenör Yılmaz Göktekin'e, milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder'in yanı sıra hala öğretimine devam eden Adem Asil'e plaket takdim edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Hüseyin Eroğlu, Türkiye’nin özellikle cimnastik alanında son dönemlerde önemli sporcular yetiştirdiğini hatırlatarak, mezun olduğu Ege Üniversitesi'nde bulunmaktan dolayı memnun olduğunu kaydetti.

İsmail Göktekin de özellikle artistik cimnastiğin olimpiyatların en fazla izlenen dallarından biri olduğunu belirterek, olimpiyata giden 5 sporcudan 4’ünün Ege Üniversitesi mezunu olduğuna dikkati çekti.

ETİKETLER
Cimnastik Ege Üniversitesi İzmir Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Burcu Çetinkaya İtalya'da Logiman Efsanevi Otomobiller Rallisi'nde piste çıkacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:43
Orman yangınlarıyla mücadelede "yangın havuzları"nın sayısı artıyor
11:35
İran: Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmemiz durumunda bu, Türkiye üzerinden olacaktır
11:33
Trafik kazaları yüzde 3,9 arttı
11:31
Kahramanmaraş'ta 501 bini aşkın kişiye psikososyal destek sağlandı
11:40
Fransa'da Danıştay, polisin gösterilerde dron kullanmasına onay verdi
11:26
Deprem bölgesindeki 11 ilde elektrik ve doğal gaz borçları silinecek
143 yıllık okul restorasyonla kültür sanat merkezine dönüştü
143 yıllık okul restorasyonla kültür sanat merkezine dönüştü
FOTO FOKUS
Beyin implantları felçli adamı yeniden ayağa kaldırdı
Beyin implantları felçli adamı yeniden ayağa kaldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ