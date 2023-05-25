Parçalı Bulutlu 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 25.05.2023 09:32

Basketbolda play-off heyecanı başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off heyecanı 26 Mayıs'ta yapılacak maçlarla başlayacak.

Basketbolda play-off heyecanı başlıyor
[Fotograf: AA]

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, Tofaş ve Galatasaray Nef, play-off'ta mücadele edecek.

Play-off çeyrek final eşleşmelerinde 2 galibiyet alan takımlar yarı finale yükselecek.

Çeyrek final müsabaka programı şöyle:

26 Mayıs Cuma:

18.00 Türk Telekom-Galatasaray Nef (Ankara)

20.30 Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

27 Mayıs Cumartesi:

18.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)

20.30 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

30 Mayıs Salı:

18.00 Galatasaray Nef-Türk Telekom (Sinan Erdem)

20.30 Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

31 Mayıs Çarşamba:

18.00 Darüşşafaka Lassa-Anadolu Efes (Volkswagen Arena)

20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonu lider bitirerek doğrudan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne çıkan Çağdaş Bodrumspor'un ardından yükselecek ikinci takım play-off'ların ardından belli olacak.

Yılyak Samsunspor Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Semt77 Yalovaspor, Finalspor, Sigortam.Net, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Depomaxx Haremspor'un mücadele edeceği play-off çeyrek final serisinde 2 galibiyete ulaşacak takımlar tur atlayacak.

Çeyrek final serisinde maç programı şöyle:

26 Mayıs Cuma:

18.30 Yılyak Samsunspor Basketbol-Depomaxx Haremspor (Mustafa Dağıstanlı)

20.30 Finalspor-Sigortam.Net (TOFAŞ)

27 Mayıs Cumartesi:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)

16.00 Semt77 Yalovaspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (90. Yıl)

30 Mayıs Salı:

17.00 Depomaxx Haremspor-Yılyak Samsunspor Basketbol (Şehit Mustafa Özel)

19.00 Sigortam.Net-Finalspor (BJK Emlakjet)

31 Mayıs Çarşamba:

17.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Semt77 Yalovaspor (Gölbaşı)

17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kurtdereli)

ETİKETLER
Basketbol Türkiye Basketbol Federasyonu
Sıradaki Haber
TFF 1. Lig'de play-off 26 Mayıs'ta başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:22
Mısır: Hedasi Barajı’nın doldurulması konusunda Etiyopya ile anlaşmadık
10:05
Borsa güne yükselişle başladı
09:54
Rusya ve Belarus, nükleer silah konuşlandırılmasına ilişkin belgeyi imzaladı
09:54
Aksaray'da balkondan düşen hemşire hayatını kaybetti
10:01
Trenin camını temizleyen işçi elektrik akımına kapıldı
09:48
İran orta menzilli yeni balistik füzesini tanıttı
Van Gölü Havzası'ndaki dikkuyrukları jandarma koruyor
Van Gölü Havzası'ndaki dikkuyrukları jandarma koruyor
FOTO FOKUS
Mezbahadan kaçan dana emlakçıya girdi
Mezbahadan kaçan dana emlakçıya girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ