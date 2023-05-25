TVF Başkanı Üstündağ: Hayalini kurduğumuz, heyecanını duyduğumuz işlerin peşinde koşuyoruz

Yaz döneminde çok yoğun bir fikstürde birçok turnuvada boy gösterecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın sezon açılışı için gala gecesi düzenlendi.

Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşen geceye Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Sultanları'nın teknik ekibi ve oyuncuları, Filenin Efeleri'nin teknik ekibi ve oyuncuları, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve basın mensupları katıldı. Gala gecesinde TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ açıklamalarda bulundu.

"Çok iyi bir sezonu geride bıraktık"

Üstündağ, Türk takımlarının kulüp organizasyonlarında çok iyi bir sezonu geride bıraktıklarını ve milli takımlarda bu yıl da önemli başarılar hedeflediklerini belirtti.

"Bugün itibariyle milli takım sezonu başlıyor. Hem erkek hem de kadın milli takımımızın yoğun bir maratonu olacak. Ligimizin, Dünya'nın ve Avrupa'nın en iyi ligi olduğunu iddia ediyorduk ki bunu gerçekleştirdik. Avrupa'nın zirvesindeki final müsabakasını iki Türk takımı oynadı. Hatta yarı finaldeki dört takımın üç tanesi Türk takımıydı. Erkeklerde Halkbank yarı final oynadı. Bu, Avrupa'nın zirvesinde olduğumuz anlamına geliyor.

Dünya Kulüpler Şampiyonası'na iki takımla katıldık. Bu zor ve yorucu bir maraton. Çocuklarımızın dinleneceği çok da bir zaman olmadı. Şunu umut ediyorum ki, milli takım sezonunda da kadınlar, Milletler Ligi'nde, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ve Olimpiyat Elemeleri'nde yarışacak.

Erkeklerde ise Altın Lig'deki ilk deplasmanımız başlıyor. Burada final oynayıp şampiyon olmamız lazım. Altın Lig'den sonra Challenge, Avrupa Voleybol Şampiyonası ve Olimpiyat Elemeleri var. Erkekler de tarihinde ilk kez olimpiyatlara katılmak için eleme oynayacak. Ben çok mutlu ve gururluyum. Takım sporlarında bu tip başarılar çok zordur. Biz, zoru başarıyoruz.

Hayalini kurduğumuz, heyecanını duyduğumuz işlerin peşinde koşuyoruz. Bunu da başardığımızı ve daha iyisini başaracağımızı umut ediyorum."

"En iyi sınavı Antalya'da vereceğimizi düşünüyorum"

Başkan Üstündağ, Filenin Sultanları'nın yoğun bir fikstürden dolayı tam takım olarak bir araya gelemediğini ve Voleybol Milletler Ligi'nde Antalya'da oynayacakları maçların çok önemli olduğunu vurguladı.

"Tam takım olarak bir performans sergileyemedik. Takım bir araya gelemedi. Takıma katılmayan oyuncularımız var. Bu bir hafta için yorum yapmak çok doğru değil. En iyi sınavı Antalya'da vereceğimizi düşünüyorum. Ev sahibi takımız, seyircimiz önünde oynayacağız."

"Olimpiyatlara kadınlarımız garanti gidecek, erkeklerin yüzde 51 şansı var"

Üstündağ, yaz döneminde oynayacakları her turnuvanın önem taşıdığını, kadın ve erkeklerde oynayacakları elemelerinin büyük önem taşıdığını ve olimpiyat vizesi almak istediklerini belirtti.

"Olimpiyatlara hem erkeklerde hem de kadınlarda gitmek istiyoruz. Kadınlarımız da bana göre garanti gidecek. Erkeklerin de yüzde 51 şansı olduğunu düşünüyorum. Hem gruptaki müsabakalarda hem de dünya sıralamasında ciddi bir yere geldik.

Avrupa Şampiyonası'nda erkeklerde en iyi derecemiz, 10'unculuk. Biz, ilk 3 içerisinde yer almak istiyoruz. Bunu da başaracak güce sahibiz. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık. İtalya Ligi'nde bizim en önemli smaçörümüz sayı kralı oldu. Çok genç bir takıma sahibiz. Bu saydığımız turnuvaların hepsinde madalyaya talibiz. Hepsinde final oynamak istiyoruz."

"Hocamız herkesi görmek istedi"

Mehmet Akif Üstündağ'a A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda uzun süredir aday kadroya çağrılmayan oyuncuların geri dönmesi ve yeni isimlerin eklenmesi soruldu.

"Herkes çok heyecanlı. Çok hayal ettikleri bir şey. Herkesin arzu ettiği bir milli takım. Hocamız da herkesi görmek istedi. Bu kadroda da herkesi görme fırsatı olacak. Sonuçta başarılı olmak için en iyi kadroya karar verecekler ve yolumuza devam edeceğiz."