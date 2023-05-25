Basketbol Süper Ligi 56. şampiyonunu arıyor

Play-off uygulamasının 1983-1984 sezonunda başladığı ligde, play-off heyecanı 39. defa yaşanacak. Bu süreçte Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamayan 2019-2020 sezonunda play-off maçları oynanamadı.
Ligde 15 şampiyonluğu bulunan Anadolu Efes, play-off'ta en istikrarlı takım konumunda bulunuyor. Lacivert-beyazlı ekip daha önceki tüm play-off'larda mücadele etti. Bu sezon 11. şampiyonluğunu kazanmak isteyen son şampiyon Fenerbahçe, play-off'ta 38. kez yer alacak.
Bu sezon 33. kez play-off'ta oynayacak Galatasaray, daha önce 5 kez şampiyonluğa ulaştı. İkişer şampiyonluğu bulunan ekiplerden Pınar Karşıyaka en son 2016-2017'de, TOFAŞ ise 1999-2000'de şampiyonluk yaşadı.
Play-off'ta yer alan diğer ekipler Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka ve Türk Telekom'un henüz şampiyonluğu bulunmuyor.
Ligde 26 Mayıs'ta başlayacak play-off'ta mücadele edecek ekiplerin bu sezona kadar play-off'ta aldığı sonuçlar şöyle:
|Takımlar
|Sezon
|O
|G
|M
|Anadolu Efes
|38
|298
|193
|105
|Darüşşafaka
|20
|72
|24
|48
|Fenerbahçe
|37
|259
|165
|94
|Frutti Extra Bursaspor
|1
|3
|1
|2
|Galatasaray
|32
|186
|96
|90
|Pınar Karşıyaka
|27
|108
|41
|67
|TOFAŞ
|22
|101
|47
|54
|Türk Telekom
|21
|95
|37
|58