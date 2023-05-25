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Spor
AA 25.05.2023 11:15

Basketbol Süper Ligi 56. şampiyonunu arıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 56. şampiyonun belli olacağı 2022-2023 sezonunda play-off mücadeleleri 26 Mayıs'ta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Basketbol Süper Ligi 56. şampiyonunu arıyor
[Fotograf: AA]

Play-off uygulamasının 1983-1984 sezonunda başladığı ligde, play-off heyecanı 39. defa yaşanacak. Bu süreçte Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamayan 2019-2020 sezonunda play-off maçları oynanamadı.

Ligde 15 şampiyonluğu bulunan Anadolu Efes, play-off'ta en istikrarlı takım konumunda bulunuyor. Lacivert-beyazlı ekip daha önceki tüm play-off'larda mücadele etti. Bu sezon 11. şampiyonluğunu kazanmak isteyen son şampiyon Fenerbahçe, play-off'ta 38. kez yer alacak.

Bu sezon 33. kez play-off'ta oynayacak Galatasaray, daha önce 5 kez şampiyonluğa ulaştı. İkişer şampiyonluğu bulunan ekiplerden Pınar Karşıyaka en son 2016-2017'de, TOFAŞ ise 1999-2000'de şampiyonluk yaşadı.

Play-off'ta yer alan diğer ekipler Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka ve Türk Telekom'un henüz şampiyonluğu bulunmuyor.

Ligde 26 Mayıs'ta başlayacak play-off'ta mücadele edecek ekiplerin bu sezona kadar play-off'ta aldığı sonuçlar şöyle:

Takımlar Sezon O G M
Anadolu Efes 38 298 193 105
Darüşşafaka  20 72 24 48
Fenerbahçe 37 259 165 94
Frutti Extra Bursaspor 1 3 1 2
Galatasaray 32 186 96 90
Pınar Karşıyaka 27 108 41 67
TOFAŞ  22 101 47 54
Türk Telekom  21 95 37 58


 

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