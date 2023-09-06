Az Bulutlu 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 06.09.2023 15:20

Milli Takımı Eskişehir'de Bando Es-Es karşıladı

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. maçında 8 Eylül Cuma günü Eskişehir'de Ermenistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, kente geldi.

Milli Takımı Eskişehir'de Bando Es-Es karşıladı
[Fotograf: AA]

Sabah yapılan antrenmanla Ermenistan karşılaşmasının hazırlıklarına devam eden ay-yıldızlı ekip, daha sonra otobüsle Riva'dan İstanbul Havalimanı'na geçti. Milli takım kafilesi, buradan kalkan uçakla Eskişehir'e hareket etti.

Milli kafileye, Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop başkanlık yaptı.

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanı'na indi. Kafile, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Milliler, otel önünde Bando Es-Es'in marşlarıyla karşılandı. Milli futbolcular, Bando Es-Es üyeleri ve kendilerini bekleyen taraftarlarla fotoğraf çektirdi.


Ay-yıldızlılar, 7 Eylül Perşembe günü Eskişehir Yeni Stadı'nda yapacağı antrenmanın ardından karşılaşma saatini bekleyecek.

Türkiye-Ermenistan maçı öncesi "fan zone" kurulacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7-8 Eylül tarihlerinde faaliyet gösterecek taraftar alanında, futbolseverlerin ilgisini çekecek sponsor etkinliklerinin yanı sıra eğlence dolu çeşitli oyunlar da gerçekleştirilecek.

Oyunlarda başarılı olan taraftarlar; forma ve maç bileti gibi çeşitli hediyeler kazanma imkanı bulacak. Taraftar alanına A Milli Takım'dan sürpriz oyuncu ziyareti gerçekleştirilip, futbolseverlere hayranı oldukları yıldız isimlerle tanışma ve onlara forma imzalatma fırsatı sağlanacak.

Milli takım ürünlerinin Eskişehirli futbolseverlerin beğenisine sunulacağı "Bizim Çocuklar Tırı" da taraftar alanında hazır bulunacak. Tırda iki gün boyunca Eskişehir'deki milli maça özel indirimli forma satışı yapılacak.

Ayrıca, müsabaka için bilet bulamayan vatandaşlar, alana kurulacak dev ekrandan Türkiye-Ermenistan maçını takip edip, milli heyecana ortak olacak.

ETİKETLER
A Milli Futbol Takımı Ermenistan Eskişehir EURO 2024 TFF
Sıradaki Haber
Trabzonspor'da Doğucan Haspolat ve Djaniny yol ayrımında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:46
Almanya'dan Bosna Hersek'e AB desteği
17:47
Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarındaki ormansızlaşma ağustosta azaldı
17:33
Yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 16 kişi yakalandı
17:27
Bakan Bolat: İhracatın yıl sonunda 255 milyar dolara çıkmasını öngörüyoruz
17:27
İngiltere'de hava trafik sistemindeki sorunun kaynağı belli oldu
17:22
Filistin, Papua Yeni Gine'nin Kudüs'te İsrail Büyükelçiliği açmasını kınadı
Kırklareli'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Kırklareli'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
FOTO FOKUS
Ağır hasarlı iki bina patlayıcıyla yıkıldı
Ağır hasarlı iki bina patlayıcıyla yıkıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ