Milli Takımı Eskişehir'de Bando Es-Es karşıladı

Sabah yapılan antrenmanla Ermenistan karşılaşmasının hazırlıklarına devam eden ay-yıldızlı ekip, daha sonra otobüsle Riva'dan İstanbul Havalimanı'na geçti. Milli takım kafilesi, buradan kalkan uçakla Eskişehir'e hareket etti.

Milli kafileye, Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop başkanlık yaptı.

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanı'na indi. Kafile, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Milliler, otel önünde Bando Es-Es'in marşlarıyla karşılandı. Milli futbolcular, Bando Es-Es üyeleri ve kendilerini bekleyen taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Ay-yıldızlılar, 7 Eylül Perşembe günü Eskişehir Yeni Stadı'nda yapacağı antrenmanın ardından karşılaşma saatini bekleyecek.

Türkiye-Ermenistan maçı öncesi "fan zone" kurulacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7-8 Eylül tarihlerinde faaliyet gösterecek taraftar alanında, futbolseverlerin ilgisini çekecek sponsor etkinliklerinin yanı sıra eğlence dolu çeşitli oyunlar da gerçekleştirilecek.

Oyunlarda başarılı olan taraftarlar; forma ve maç bileti gibi çeşitli hediyeler kazanma imkanı bulacak. Taraftar alanına A Milli Takım'dan sürpriz oyuncu ziyareti gerçekleştirilip, futbolseverlere hayranı oldukları yıldız isimlerle tanışma ve onlara forma imzalatma fırsatı sağlanacak.

Milli takım ürünlerinin Eskişehirli futbolseverlerin beğenisine sunulacağı "Bizim Çocuklar Tırı" da taraftar alanında hazır bulunacak. Tırda iki gün boyunca Eskişehir'deki milli maça özel indirimli forma satışı yapılacak.

Ayrıca, müsabaka için bilet bulamayan vatandaşlar, alana kurulacak dev ekrandan Türkiye-Ermenistan maçını takip edip, milli heyecana ortak olacak.