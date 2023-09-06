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Spor
AA 06.09.2023 14:30

Trabzonspor'da Fernandez ve Trezeguet döndü, Berat idmanda

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı sonrası verilen iznin ardından kente dönerek Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Eski takımına geri dönen Berat Özdemir’in yanı sıra, sakatlıktan çıkan Joaquin Fernandez ile Trezeguet de takıma katıldı.

Trabzonspor'da Fernandez ve Trezeguet döndü, Berat idmanda

Süper Lig’e verilen milli ara nedeniyle Kasımpaşa maçının ardından 4 gün izin yapan Trabzonsporlu oyuncular, kente dönerek Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00’de idman yapan oyuncular, fitness ve aerobik çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor'da Fernandez ve Trezeguet döndü, Berat idmanda

Fernandez ve Trezeguet döndü, Berat idmanda

Ülkelerinin milli takımlarında olan oyuncular idmanda yer almazken, dün akşam kente gelen ve bordo mavili takıma kiralık olarak dönen Berat Özdemir antrenmana çıktı.

Ayrıca hazırlık kampında sakatlanan ve uzun süredir ülkesinde tedavi gören Joaquin Fernandez ile kaburga kemiği kırılan Trezeguet de takımına dönerek hazırlıklara katıldı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapılacak antrenmanla devam edecek.(DHA)


 

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