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Spor
TRT SPOR 06.09.2023 14:20

Beşiktaş iç transfere yöneldi

Beşiktaş, Cenk Tosun ve Salih Uçan ile sözleşme uzatma görüşmelerini hızlandırdı. Siyah beyazlılar, yakın zaman içinde 2 oyuncusuna da imza attırmak istiyor.

Beşiktaş iç transfere yöneldi

Beşiktaş, iç transferde düğmeye bastı. Siyah beyazlılar, Cenk Tosun ve Salih Uçan ile sözleşme uzatmak için görüşmelerini hızlandırdı.

Beşiktaş yönetimi, 2 oyuncuyu da imza attırmak istiyor. Cenk Tosun ilk görüşmede siyah beyazlılardan yıllık 45 milyon lira istedi.

Yönetim, tecrübeli golcüyle ortak bir noktada buluşmaya çalışıyor. Sakatlığını atlatan Cenk Tosun'un, takım planlamasında büyük önemi bulunuyor.

Salih Uçan ile de görüşmeler devam ediyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, siyah beyazlılardan yıllık 40 milyon lira istiyor.

Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin oldukça önem verdiği Salih Uçan ile de anlaşmayı amaçlıyor. 2 futbolcunun da sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

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