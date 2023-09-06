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Spor
TRT SPOR 06.09.2023 14:10

Fenerbahçe Miguel Crespo ile sözleşme yenileyecek

Fenerbahçe, Miguel Crespo ile sözleşme yenileme görüşmelerinde sona geldi. Portekizli oyuncunun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor.

Fenerbahçe Miguel Crespo ile sözleşme yenileyecek

Fenerbahçe, iç transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı lacivertliler, defansif orta saha transferinin UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında oynayamayacak olmasından dolayı Miguel Crespo ile sözleşme yenilemek istiyor.

Daha önce Miha Zajc ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Portekizli oyuncuyu da takımda tutmayı hedefliyor. Diğer yandan sarı lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği listede Miguel Crespo'nun ismi yer aldı.

Teknik direkör İsmail Kartal, sezonun geri kalan kısmında da 26 yaşındaki futbolcudan faydalanmak istiyor.

Sözleşme 4 yıllık olacak

Fenerbahçe ile Crespo arasında 4 senelik bir sözleşme üzerinde görüşmeler sürerken, büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Portekizli futbolcunun sarı lacivertli takımda kalması ile birlikte maaşına da zam yapılması bekleniyor.

Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla toplam 64 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 46'sına ilk 11'de başlayan Crespo, 3 bin 985 dakika sahada kaldı.

Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe forması ile 2 maçta görev yapan Portekizli orta saha, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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