Trabzonspor'da Doğucan Haspolat ve Djaniny yol ayrımında

Bordo mavililerde iki ayrılık için artık geri sayım başladı. Trabzonspor, Doğucan Haspolat'ın transferi için Belçika ekibi Westerlo ile prensipte anlaştı.

23 yaşındaki oyuncunun transferinin kısa süre içerinde resmen açıklanması bekleniyor.

Karadeniz ekibinde, kadroda düşünülmeyen ve takım bulması söylenene Djaniny de Suudi Arabistan yolcusu. Yeşil Burun Adalı futbolcu Al Fateh ile anlaştı.

Mendy gelliyor

Trabzonspor, Batista Mendy'e ise kavuşuyor. Bordo mavililerin her konuda anlaşmaya vardığı Fransız ön liberonun bu gece Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.