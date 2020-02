Milli oyuncularımız kimi zaman attıkları paslar, ikili mücadeleleriyle gündeme gelirken, kimi zaman da jeneriklik golleriyle sosyal medya takipçilerinden alkış alıyor.

NBA’de Türk rüzgarı

Türk basketbolu da yetiştirdiği sporcularla yükselen bir değer olarak adından söz ettiriyor.

Türkiye’den Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) transfer olan ve Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, Philadelphia 76ers'ta oynayan Furkan Korkmaz ve Milwaukee Bucks'ta oynayan Ersan İlyasova gösterdikleri performans ile NBA'in resmi sosyal medya hesapları başta olmak üzere Amerikan basın ve kulüpleri tarafından sık sık gurur dolu ifadelerle paylaşılıyor.

Milli basketbolcularımız attıkları son saniye üçlükleri, rakip oyunculara karşı gösterdikleri sıkı savunmaları, blokları ve aldıkları ribauntlarla basketbolseverlerin beğenisini topluyor.

