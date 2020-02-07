Milli sporcularımız kulüplerinin gözdesi
Türkiye'de yetişerek Avrupa futbolunda ve NBA'de oynayan milli sporcularımız gösterdikleri başarılarla NBA, UEFA, FIFA, uluslararası basın ve oynadıkları kulüplerinin sosyal medya hesaplarında sık sık övgü dolu sözlerle yer buluyor.
A Milli Futbol Takımımız ile Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde iyi bir oyunla adından söz ettiren milli futbolcularımız, kulüplerinin de gözdesi haline geldi.
Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1 başta olmak üzere birçok ligde Türk futbolcular top koşturuyor.
Milli futbolcularımız gösterdikleri başarılı performanslarıyla, kulüpleri başta olmak üzere UEFA ve yabancı basın tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılarak öne çıkarılıyor.
Il Match Program dedicato a #RomaBologna è online!— AS Roma (@OfficialASRoma) February 6, 2020
https://t.co/iolcj4IH12#ASRoma pic.twitter.com/vzECKieG3p
Round of 16 hero?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 9, 2019
Cengiz Ünder #UCL @OfficialASRoma pic.twitter.com/jMVe35cTTq
Avrupa futbolunda Çağlar, Cengiz ve Merih ön planda
İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de oynayan Çağlar Söyüncü, Almanya Bundesliga takımlarından Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması terleten Cengiz Ünder ile geçtiğimiz ay Juventus'ta sakatlık geçiren Merih Demiral, dikkat çeken oyuncularımız arasında.
Was für eine Maschine ist eigentlich dieser @ozankabak4— FC Schalke 04 (@s04) February 6, 2020
@ozankabak4 nasıl makine gibi koşuyor acaba #S04 #Ozan pic.twitter.com/qMdDVEugn0
Çağlar pic.twitter.com/r8Na0D222Y— Leicester City (@LCFC) January 24, 2020
Milli oyuncularımız kimi zaman attıkları paslar, ikili mücadeleleriyle gündeme gelirken, kimi zaman da jeneriklik golleriyle sosyal medya takipçilerinden alkış alıyor.
Jumping into the first weekend of like... pic.twitter.com/mOAbKpOJ9F— JuventusFC (@juventusfcen) January 3, 2020
NBA’de Türk rüzgarı
Türk basketbolu da yetiştirdiği sporcularla yükselen bir değer olarak adından söz ettiriyor.
CEDI TO BULL: NUTMEG STYLE@cediosman | #BeTheFight | @CollinSexton02@tacobell pic.twitter.com/CpakjjIexs— FOX Sports Cleveland (@FOXSportsCLE) February 6, 2020
Türkiye’den Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) transfer olan ve Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, Philadelphia 76ers'ta oynayan Furkan Korkmaz ve Milwaukee Bucks'ta oynayan Ersan İlyasova gösterdikleri performans ile NBA'in resmi sosyal medya hesapları başta olmak üzere Amerikan basın ve kulüpleri tarafından sık sık gurur dolu ifadelerle paylaşılıyor.
The Force. pic.twitter.com/6ELMaJx9Tg— Cleveland Cavaliers (@cavs) February 6, 2020
Milli basketbolcularımız attıkları son saniye üçlükleri, rakip oyunculara karşı gösterdikleri sıkı savunmaları, blokları ve aldıkları ribauntlarla basketbolseverlerin beğenisini topluyor.
Wesley Matthews cuts to the rim and makes beautiful wrap around pass to set up Ersan Ilyasova for your Heads Up Play of the Day! pic.twitter.com/sn9cq1PtGv— NBA TV (@NBATV) December 20, 2019
Furkan Korkmaz Ben Simmons #PhilaUnite— NBA (@NBA) November 13, 2019
: @NBATV pic.twitter.com/v5pb7PvPsd
Bu yoğun etkileşim, Türk kullanıcılarının sosyal medya hesaplarını sıkı takip etmesinde de etken bir rol oynuyor.
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