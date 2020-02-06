Karşılaşmada ilk 3 dakika 8-0 Zalgiris üstünlüğüyle geçildi. Anadolu Efes, Micic ve Simon’un oyuna girmesiyle hücumda toparlandı ancak ilk çeyrek 20-19 Zalgiris üstünlüğüyle noktalandı.

İkinci periyoda Micic ve Singleton’ın üçlükleriyle giren temsilcimiz, rakibine molayı aldırdı. Zalgiris, Anadolu Efes’e Rivers’ın üst üste gelen 4 üçlüğüyle cevap verdi ve devreyi de 43-40 önde kapattı.

İlk yarıda 6’da 0 üçlük atan Shane Larkin, sayı kaydedemedi. Zalgiris, üçüncü periyoda da üçlük isabetleriyle başladı ve skoru 58-52’ye getirerek Ergin Ataman’a molayı aldırdı.

Molanın ardından Larkin ile sayılar bulan Anadolu Efes, yıldız oyuncusunun son hücumda gelen üçlüğüyle farkı 2’ye indirdi ve dördüncü çeyreğe 65-63 Zalgiris üstünlüğüyle girildi.

Temsilcimizin hücumda tıkandığı anlarda sahneye çıkan isim Shane Larkin oldu. Üst üste isabetler bulan yıldız oyuncu, skoru 71-70’e getirip rakibe molayı aldırdı.

Anadolu Efes, Simon’un kritik üçlüğüyle son 2 buçuk dakikaya 85-78 önde girdi.

Zalgiris mücadeleyi bırakmasa da maçın son anlarını daha iyi oynayan Anadolu Efes, sahadan 96-91 galip ayrılmayı başardı.

Temsilcimizin en skorer ismi 25 sayı kaydeden Shane Larkin oldu. Üst üste 9., toplamda 21. galibiyetini alan Anadolu Efes, açık ara liderliğini sürdürdü.