Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporculardan biri altın 3 madalya
15 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası, İspanya'da sona erdi. Milliler, organizasyonu biri altın 3 madalyayla tamamladı.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İbiza kentinde gerçekleştirilen organizasyonun tek kadınlar kategorisinde Aleyna Atan birinci, takım arkadaşı Elifnur Demir ise üçüncü oldu.
Çift kadınlar kategorisinin final mücadelesinde Rumen Daria-Irina Gherasim ve Cristina Maria Sirbu'ya 2-1 yenilen Elifnur Demir ve Zeynep Berre Ocakoğlu, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
İspanya’nın İbiza kentinde devam eden U15 Yaş Avrupa Badminton Şampiyon’da— Türkiye Badminton Federasyonu (@TurkBadFed) September 24, 2022
Tek Bayanlar kategorisinde Aleyna Korkut olmuştur.
Tek Bayanlar kategorisinde Elifnur Demir olmuştur.
Çift Bayanlar kategorisinde Elifnur Demir-Zeynep Berre Ocakoğlu olmuştur. pic.twitter.com/DjkCLphkh3
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