Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İbiza kentinde gerçekleştirilen organizasyonun tek kadınlar kategorisinde Aleyna Atan birinci, takım arkadaşı Elifnur Demir ise üçüncü oldu.

Çift kadınlar kategorisinin final mücadelesinde Rumen Daria-Irina Gherasim ve Cristina Maria Sirbu'ya 2-1 yenilen Elifnur Demir ve Zeynep Berre Ocakoğlu, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.