Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erkekler Federasyon Kupası'nda 3 takım gıda zehirlenmesi yaşadı
Türkiye Basketbol Federasyonu, Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi meydana geldiğini duyurdu.
"Ankara’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Erkekler Federasyon Kupası’nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi meydana gelmiştir.
Akran Gemlik, Fenerbahçe Koleji DS Energy ve Samsunspor takımlarının bugün Erkekler Federasyon Kupası’nda oynayacağı mücadeleler 26 Eylül Pazartesi gününe ertelenmiştir. Ertelenen karşılaşmaların programı daha sonra açıklanacaktır.
Türkiye Basketbol Federasyonu olarak gıda zehirlenmesinden etkilenen takımlara geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
2022 Erkekler Federasyon Kupası'nda ertelenen karşılaşmalara ilişkin açıklama https://t.co/P1OPVxarUv pic.twitter.com/Ka3aKJptk0— TBF (@TBF) September 24, 2022
Etiketler: Basketbol Gıda Zehirlenmesi
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