Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde ümitler kategorisinde 4, yıldızlar kategorisinde ise 6 sıklette müsabakalar yapıldı.

Ümitler kategorisinde kadınlar 49 kiloda Aleyna Şenyurt ve erkekler 87 kiloda Enbiya Taha Biçer, Avrupa şampiyonu olurken kadınlar 67 kiloda İkra Kayır, gümüş madalya, 49 kiloda Elif Ilgın Öztabak ile erkekler 63 kiloda Gökhan Emre Kesgin ise bronz madalya elde etti.

Yıldızlar kategorisinde kızlar 37 kiloda Hayrunnisa Gürbüz altın madalya alırken erkekler 41 kiloda Hakan Arslan ile 49 kiloda Ali Sami Pelit ikincilik, kızlar 44 kiloda Sahra Nur Özdemir ile Melisa Eravcı üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Şampiyonanın son gününde ümitler kategorisinde 4, yıldızlar kategorisinde ise 6 sıklette müsabakalar yapılacak.