Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 20:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
PFDK'dan Efecan Karaca'ya 2 ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Efecan Karaca'ya 2 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, PFDK'nin, Süper Lig'de Altay ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören Efecan Karaca'ya, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verdi.
Adana Demirspor antrenörü Hikmet Yunus Kaya'ya 6 maç men ve 26 bin lira, Gaziantep'e 132 bin ve Adana Demirspor'a da 9 bin lira para cezası uygulandı.
PFDK, kulüp sosyal medya hesabından yapılan ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar nedeniyle disipline gönderilen Galatasaray ile kulüp başkanı Burak Elmas hakkındaki dosyayla ilgili incelemenin devamına karar verdi.
Öte yandan Atakaş Hatayspor maçında stadyumda bulunduğu süre içerisinde maske takma kuralına uymamasından dolayı Burak Elmas'a 5 bin lira para cezası uygulandı.
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