Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 24-30 Temmuz tarihlerinde Banska Bystrica kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda 8 kadın ve 8 erkek olmak üzere 16 milli yüzücü mücadele verecek.

Genç Milli Yüzme Takımı'nda yer alan sporcular şunlar:

Kadınlar: Belis Şakar, Cansu Canki, Defne Tanığ, Esra Simay Özdaban, Göksu Gümüş, Meriç Uygun, Pınar Dönmez, Talya Erdoğan.

Erkekler: Aykut Mert Iravul, Bera Kayra Sarıkaya, Can Çorumlu, Ege Altan, Emir Batur Albayrak, Recep Hazar Kirez, Tolga Temiz, Tuncer Berk Ertürk.

28 ay-yıldızlı atlet mücadele verecek

EYOF'ta atletizm branşında 10 altın, 10 gümüş, 13 bronz madalyası bulunan Türkiye, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2019'da düzenlenen festivalde 27 madalya (11 altın, 6 gümüş, 10 bronz) kazanmıştı.

Milli sporcular, 1991 yılından beri yapılan Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde 107 madalya etti.

Slovakya'da yarışacak milli atletler şunlar:

Erkekler: 100-200 metre: Melih Candaş, 400 metre: Eren Keser, 800 metre: Mazlum Tuncer, 1500 metre: Muhammet Ağgün, 3000 metre: Azat Özkan, 2000 metre engelli: Musab Kundakçı, 110 metre engelli: Emirhan Genç, cirit atma: Mahmutcan Çalışır, yüksek atlama: Yasir Kuduban, uzun atlama: Yusuf Şenödeyici, üç adım atlama: Emre Çolak, gülle atma: Erdem Gündemir, çekiç atma: Murat Çağatay Yazıcı, yürüyüş: Furkan Yaran.

Kadınlar: 100-200 metre: Zeynep Kaya, 400 metre: Edanur Tulum, 800 metre: Behiye Yavaşça, 1500 metre: Ayça Fidanoğlu, 3000 metre: Edibe Yağız, 2000 metre engelli: Ceren Kılıç, 100 metre engelli: Defne Tuna, yüksek atlama: Damla Özgül, uzun atlama: Elif Aydın, sırıkla atlama: Cemile Güner, gülle atma: Özlem Özcan, disk atma: Zeynep Öz, çekiç atma: Naz Baykal, cirit atma: Nisanur Akdoğan.