Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın Glasgow Rangers'a transferi için İskoç ekibiyle prensip anlaşmasına vardı. Siyah beyazlılar, Rangers kulübü ile görüşmelere başlandığını KAP’a iletti.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers Kulübüne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Siyah beyazlılar, bu transfer karşılığında kasasına 6,5 milyon euro koyacak.

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın sonraki satışından elde edilecek kardan da yüzde 20 pay alacak.

Siyah beyazlı takımın altyapısında yetişen Rıdvan, A Takımda 62 maça çıktı ve 4 kez gol sevinci yaşadı. 21 yaşındaki oyuncu, 2020-2021 sezonunda kazanılan şampiyonlukta takımın önemli isimleri arasında yer aldı. Rıdvan Yılmaz, A Milli Takım formasını da 6 kez terletti.

Transfer döneminin başında genç sol bekin adı uzun süre Eintracht Frankfurt ile anılmıştı. Alman ekibi, yapılan görüşmeler sonrasında transferden vazgeçmişti.