Milli sporcu Sena Kızılaslan İsviçre'den 3 madalya ile döndü

Diyarbakır Yurdum Spor Kulübü ve milli karate sporcusu Sena Kızılaslan, İsviçre'nin Basel kentinde 16 -18 Eylül'de düzenlenen Basel Open Uluslararası Karate Şampiyonası'na 3 ayrı kategoride katıldı.

Şampiyonada Kızılaslan, 1 altın 2 bronz madalya kazandı.

Bu başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Kızılaslan, şampiyonaya katılması için kendisine maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür etti.

Öte yandan Kızılaslan, yaklaşık 40 gündür katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti