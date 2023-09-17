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Spor
AA 17.09.2023 13:50

Milli sporcu Sena Kızılaslan İsviçre'den 3 madalya ile döndü

Diyarbakırlı milli sporcu Sena Kızılaslan, İsviçre'deki "Basel Open Karate Şampiyonası"nda 3 ayrı kategoride, 1 altın 2 bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Sena Kızılaslan İsviçre'den 3 madalya ile döndü

Diyarbakır Yurdum Spor Kulübü ve milli karate sporcusu Sena Kızılaslan, İsviçre'nin Basel kentinde 16 -18 Eylül'de düzenlenen Basel Open Uluslararası Karate Şampiyonası'na 3 ayrı kategoride katıldı.

Şampiyonada Kızılaslan, 1 altın 2 bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Sena Kızılaslan İsviçre'den 3 madalya ile döndü

Bu başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Kızılaslan, şampiyonaya katılması için kendisine maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür etti.

Öte yandan Kızılaslan, yaklaşık 40 gündür katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti

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