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Spor
AA 17.09.2023 13:40

Milli bocceciler Dünya Şampiyonası'na odaklandı

Kilisli milli bocceciler Muhammet Resul Keske ile Sami Özgöçer, 18-25 Eylül'de Cezayir'de düzenlenecek Gençler ve Ümitler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Milli bocceciler Dünya Şampiyonası'na odaklandı
[Fotograf: AA]

Antrenörleri Mehmet Akdağ tarafından okul seçmelerinde keşfedilen Keske ve Özgöçer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde müsabakalara hazırlanıyor.

Ankara'da düzenlenen Volo Geleneksel Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nın finalinde rakip olan Kilisli milli sporculardan Keske şampiyon, Özgöçer ise ikinci oldu.

İki arkadaş, hem takım hem de bireysel olarak yarışacakları Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanabilmek için antrenmanlarını sıkı şekilde sürdürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Mehmet Akdağ: Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz

Antrenör Mehmet Akdağ, iki sporcunun başarılarıyla hem ümitler hem de büyükler kategorilerinde seçmelere katıldığını ve milli olduklarını anlattı.

Akdağ, şampiyonada başarılı elde etebilmek için antrenmanları aksatmadan sürdürdüklerini dile getirdi.

"Çocukların eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Sporcularımızı yukarıya taşımak için farklı antrenman varyasyonları yapıyoruz. Dünya Şampiyonası'nda elimizden gelen en iyi performansı göstermek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

7 Aralık Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Sami Özgöçer de 8 yıl önce bocce ile tanıştığını söyledi.

Boccede birçok derecesinin olduğunu dile getiren Özgöçer, "Hedefim dünya şampiyonu olmak. Çok mutlu ve heyecanlıyım." dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Muhammet Resul Keske ise Sami ile birlikte bocceye başladıklarını belirtti. Keske, arkadaşıyla katıldıkları turnuvalardan birçok dereceyle döndüklerini ifade etti.

"Milli takıma seçildik ve Cezayir'de Dünya Şampiyonası'na katılacağımız için mutluyum. Zaten hedefimiz buydu. Bu şampiyonaya katılmak için çok emek verdik ve Cezayir'de de derece yapmak istiyoruz."

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